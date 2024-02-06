KAYMEK, 'Bir Demlik Sohbet' ile evlere konuk oluyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi ile ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmetini evlere taşıyor. ‘Bir Demlik Sohbet’ sloganı ile evlere konuk olan Büyükşehir’in uzman danışmanları, 2024 yılının ilk programını yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplumun rehabilitasyonuna yönelik gerçekleştirdiği projelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından ‘Bir Demlik Sohbet’ sloganı ile apartmanlara ziyaretler gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi danışmanları aracılığı ile ailelere yönelik yapılacak ziyaretlerde, ‘bir bardak çayınızı içip, uzman ekibimizle aileye dair konular konuşuyoruz’ anlayışıyla hareket ediyor.

2024 yılının ilk “Bir Demlik Sohbet” programı yapıldı

Uzman danışmanlar, aileye yönelik konularda vatandaşların sorunlarına parmak basıyor. Bu kapsamda, 2024 yılının ilk “Bir Demlik Sohbet” programı doğrultusunda evlere konuk olan psikologlar Nur Yağmur Çöl ve Melike Sena Duran, çocukluk dönemi gelişim ve farklılıkları konusunda bilgiler verdi.

‘Bir Demlik Sohbet’ sloganıyla hareket edecek olan uzman danışmanlardan hizmet almak isteyenlerin, 0 541 772 19 54 numaralı telefon ile irtibata geçmeleri yeterli olurken, vatandaşlar faaliyetleri sosyal medya hesaplarından ve web sitesinden takip edebilecekler.