KAYMEK'ten gençlere matematik dikkat ve zekâ kampı

KAYMEK, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde 11’inci sınıf öğrencileri için düzenlediği Matematik Dikkat, Zekâ ve Motivasyon Kampı’na devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), düzenlediği Matematik Dikkat, Zekâ ve Motivasyon Kampı ile 11’inci sınıf öğrencilerine önemli bir fırsat sunuyor. Kamp, 3’üncü haftasında da devam ederken, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop’un öncülüğünde alanında uzman eğitmenler tarafından verilen dersler, öğrencilerin matematiksel becerilerini geliştirmeye yönelik eğlenceli ve öğretici bir atmosfer sağlıyor.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da 11’inci sınıftan ön eleme ile alınan 18 seçilmiş öğrenci, dijital ve yapay zekâ destekli Kahoot programı üzerinden gerçekleştirilen eğlenceli ve bilgilendirici yarışmalara katıldı. Bu program sayesinde öğrenciler hem matematiksel dikkatlerini güçlendiriyor hem de zihinsel becerilerini geliştiriyor.

KAYMEK Matematik Kampı’ndan ücretsiz olarak faydalanmak isteyen öğrenciler, ikinci dönem kayıtları için sosyal medya hesaplarını takip edebilirken, doğrudan KAYMEK tesislerini ziyaret ederek ya da 0 (352) 320 54 45 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecek.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın gençlere yönelik eğitim projelerine verdiği destekle dikkat çeken KAYMEK, gençlerin sayısal dikkat ve yordama becerilerini arttırmak amacıyla Teknofest gibi prestijli organizasyonlar için yetenekli bireyler yetiştirmeye devam ediyor.