Kayseri 1. Amatör Küme'de ilk yarı tamamlandı
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'de 2023-2024 sezonunun ilk yarısı hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.
- 27.11.2023 08:46
- Güncelleme: 27.11.2023 08:46
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme’de 2023-2024 sezonunun ilk yarısı hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme, ligin 9. haftasında oynanan 11 maç ile tamamlandı. Ligin ilk yarısında A Grubu’nu 15 puanla Amaratspor, B Grubu’nu 21 puanla Güneşspor ve C Grubu’nu 20 puanla E.M. Döğerspor takımları lider olarak tamamlarken, oynanan 11 maçta 41 gol atıldı. 1. Amatör Küme’de ligin ikinci yarısı 16-17 Aralık’ta oynanacak olan 10. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. 1. Amatör Küme’de 9. haftada alınan sonuçlar şu şekilde;
Kılıçaslan Yıldızspor 2-2 Amaratspor
Buğdaylıspor 1-2 İncesu Gençlikspor
Bünyan Belediyespor 0-2 Yeni Erciyesspor
Erciyesgücü FK 4-1 Gültepespor
Talas Anayurtspor 7-0 Yeni Esenspor
Palasspor 0-2 Özvatan Belediyespor
Güneşspor 4-1 Yavuzspor
Sindelhöyükspor 3-1 Talas Denizspor
Sarız Anadoluspor 1-0 Simya Koleji
Büyüleyenspor 2-2 Yahyalı Gençlerbirliği
G.O.Paşaspor 2-2 Cuma Uluçay Talasspor
Tomarza Belediyespor 3-0 Develispor (Hükmen)