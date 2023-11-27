Kayseri 1. Amatör Küme'de ilk yarı tamamlandı

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme’de 2023-2024 sezonunun ilk yarısı hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme, ligin 9. haftasında oynanan 11 maç ile tamamlandı. Ligin ilk yarısında A Grubu’nu 15 puanla Amaratspor, B Grubu’nu 21 puanla Güneşspor ve C Grubu’nu 20 puanla E.M. Döğerspor takımları lider olarak tamamlarken, oynanan 11 maçta 41 gol atıldı. 1. Amatör Küme’de ligin ikinci yarısı 16-17 Aralık’ta oynanacak olan 10. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. 1. Amatör Küme’de 9. haftada alınan sonuçlar şu şekilde;

Kılıçaslan Yıldızspor 2-2 Amaratspor

Buğdaylıspor 1-2 İncesu Gençlikspor

Bünyan Belediyespor 0-2 Yeni Erciyesspor

Erciyesgücü FK 4-1 Gültepespor

Talas Anayurtspor 7-0 Yeni Esenspor

Palasspor 0-2 Özvatan Belediyespor

Güneşspor 4-1 Yavuzspor

Sindelhöyükspor 3-1 Talas Denizspor

Sarız Anadoluspor 1-0 Simya Koleji

Büyüleyenspor 2-2 Yahyalı Gençlerbirliği

G.O.Paşaspor 2-2 Cuma Uluçay Talasspor

Tomarza Belediyespor 3-0 Develispor (Hükmen)