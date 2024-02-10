Kayseri 2. Amatör Küme fikstür çekimi yapıldı
Kayseri 2. Amatör Küme fikstür çekimi, 28 takımın katılımı ile Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirildi.
Kayseri 2. Amatör Küme fikstür çekimi, 28 takımın katılımı ile Sümer Amatör Evi’nde gerçekleştirildi.
24-25 Şubat’ta başlayacak olan 2. Amatör Küme maçlarının fikstür çekimine Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, ASKF ve Futbol İl Tertip Komitesi üyeleri ile birlikte ligde mücadele edecek olan 28 takımın temsilcileri katıldı. Yapılan fikstür çekimi sonrasında takımlar 28 takım olarak 3 grupta mücadele edecek. Ligde maçlar çift devreli lig usulüne göre oynanacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar Play-Off oynama hakkı elde edecek. Her gruptan iki takım olmak üzere 6 takım Play-Off oynayacak. Play-Off müsabakaları sonrası 3 takım adını bir üst lige yazdıracak. Kayseri 2. Amatör Küme’de yapılan fikstür çekimi sonrasında ise gruplar şöyle oluştu:
A Grubu
Kayseri İdman Yurdu
Kocasinan Gençlikspor
Yeni Kıranardıspor
Büyük Toraman Spor
Pınarbaşı Belediyespor
Kalespor
Anayurt Finalspor
Cırgalanspor
Yavru Aslan Spor
1. Hafta
Kalespor-Anayurt Finalspor
Kocasinan Gençlikspor- Büyük Toraman Spor
Cırgalanspor-Pınarbaşı Belediyespor
Yeni Kıranardıspor- Yavru Aslan Spor
Kayseri İdman Yurdu (BAY)
B Grubu
Bayraktar Spor
Y.M.Y.Ufuklarspor
Develi Erciyesspor
Akkışla Gençlikspor
Kayseri Ömür Spor FK
Sanayi Esnafspor
Y.B.Şafakspor
Güneşli Gençlikspor
Alsancakspor
Ambar Kızılırmakspor
1. Hafta
Develi Erciyesspor-Y.M.Y.Ufuklarspor
Akkışla Gençlikspor-Bayraktar Spor
Kayseri Ömürspor FK-Alsancakspor
Sanayi Esnafspor-Güneşli Gençlikspor
Y.B.Şafakspor-Ambar Kızılırmakspor
C Grubu
K. Mithatpaşaspor
Talas İdman Yurdu
Yeşilhisar Bld.
Yerköyspor
Fevzi Çakmakspor
Kayseri Demirspor
Sümerspor
Yeşilspor
Kafkasspor
1. Hafta
Yeşilspor-K.Mithatpaşaspor
Talas İdman Yurdu-Sümerspor
Kayseri Demirspor-Talas İdman Yurdu
Yerköyspor-Fevzi Çakmakspor
Kafkasspor (BAY)