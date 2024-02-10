Kayseri 2. Amatör Küme fikstür çekimi yapıldı

Kayseri 2. Amatör Küme fikstür çekimi, 28 takımın katılımı ile Sümer Amatör Evi’nde gerçekleştirildi.

24-25 Şubat’ta başlayacak olan 2. Amatör Küme maçlarının fikstür çekimine Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, ASKF ve Futbol İl Tertip Komitesi üyeleri ile birlikte ligde mücadele edecek olan 28 takımın temsilcileri katıldı. Yapılan fikstür çekimi sonrasında takımlar 28 takım olarak 3 grupta mücadele edecek. Ligde maçlar çift devreli lig usulüne göre oynanacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar Play-Off oynama hakkı elde edecek. Her gruptan iki takım olmak üzere 6 takım Play-Off oynayacak. Play-Off müsabakaları sonrası 3 takım adını bir üst lige yazdıracak. Kayseri 2. Amatör Küme’de yapılan fikstür çekimi sonrasında ise gruplar şöyle oluştu:

A Grubu

Kayseri İdman Yurdu

Kocasinan Gençlikspor

Yeni Kıranardıspor

Büyük Toraman Spor

Pınarbaşı Belediyespor

Kalespor

Anayurt Finalspor

Cırgalanspor

Yavru Aslan Spor

1. Hafta

Kalespor-Anayurt Finalspor

Kocasinan Gençlikspor- Büyük Toraman Spor

Cırgalanspor-Pınarbaşı Belediyespor

Yeni Kıranardıspor- Yavru Aslan Spor

Kayseri İdman Yurdu (BAY)

B Grubu

Bayraktar Spor

Y.M.Y.Ufuklarspor

Develi Erciyesspor

Akkışla Gençlikspor

Kayseri Ömür Spor FK

Sanayi Esnafspor

Y.B.Şafakspor

Güneşli Gençlikspor

Alsancakspor

Ambar Kızılırmakspor

1. Hafta

Develi Erciyesspor-Y.M.Y.Ufuklarspor

Akkışla Gençlikspor-Bayraktar Spor

Kayseri Ömürspor FK-Alsancakspor

Sanayi Esnafspor-Güneşli Gençlikspor

Y.B.Şafakspor-Ambar Kızılırmakspor

C Grubu

K. Mithatpaşaspor

Talas İdman Yurdu

Yeşilhisar Bld.

Yerköyspor

Fevzi Çakmakspor

Kayseri Demirspor

Sümerspor

Yeşilspor

Kafkasspor

1. Hafta

Yeşilspor-K.Mithatpaşaspor

Talas İdman Yurdu-Sümerspor

Kayseri Demirspor-Talas İdman Yurdu

Yerköyspor-Fevzi Çakmakspor

Kafkasspor (BAY)