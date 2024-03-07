Kayseri, Ayçiçek üretiminde birinci sırada

 Kayseri Valisi Gökmen Çiçek sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, 'Kayseri tarımsal üretimde büyük bir yükselişe geçti. Açıklanan 2023 TÜİK resmi üretim rakamlarına göre Toplam tarım alanında 10. sıradan 6. sıraya yükseldik. Üretim miktarında 11. Sıradan 5. Sıraya yükseldik' dedi. 

Kayseri, Ayçiçek üretiminde birinci sırada

 Kayseri, Türkiye'de en çok üretimi yapılan tarımsal ürünlerin yetiştirilmesinde ilk ondaki ürün sayısını 18'e yükseltti. Ayçiçeği üretiminde ise Türkiye birincisi oldu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Kayseri tarımsal üretimde büyük bir yükselişe geçti. Açıklanan 2023 TÜİK resmi üretim rakamlarına göre; Toplam tarım alanında 10. sıradan 6. sıraya yükseldik. Üretim miktarında 11. Sıradan 5. Sıraya yükseldik. Türkiye’de ilk onda yer alan ürün sayımız 18’e çıktı. Türkiye’de; Ayçiçeği üretiminde 1’inci, Çavdar üretiminde 1’inci, Aspir üretiminde 1’inci, Patates üretiminde 2’inci, Kabak çekirdeği 2’inci, Kimyon üretiminde 2’inci olarak memleketimizde ihtiyaç duyulan tarım ürünlerinde emeği ve çalışkanlığı ile büyük bir başarı elde etti” ifadelerine yer verdi.

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