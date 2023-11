Kayseri Barosu’ndan Patlayıcı Madde Tesisi’ne tepki bildirisi

Bildiride “Tesiste yıllık 55 bin ton anfo üretimi, 7 milyon kapsül montajının planlandığı, bu kimyasalların havayı, toprağı ve çevreyi kirleteceği, insan ve hayvan sağlığını önemli derecede etkileyeceği açık ve aşikâr bir durum olup, geçmişte birçok şehrimizde meydana gelen, ciddi can ve mal kaybına neden olan patlama olayları da endişemizi artırmaktadır” ifadeleri yer aldı.

Kayseri Barosu, Pınarbaşı ilçesinin Eğrisöğüt ile Aşağı Beyçayır Köyü arasına kurulacak olan Patlayıcı Madde Üretim ve Depolama Tesisi (Kapsüle duyarlı emülsiyon, anfo, ağır anfo, kapsül üretimi ve montajı) hakkında tepki bildirisi yayınladı.

Yayınlanan bildiride “Kurulması planlanan ve ihalesi yapılan Patlayıcı Madde Üretim ve Depolama Tesisi’nin Eğrisöğüt ve Aşağı Beyçayır Köylerine oldukça yakın bir mesafede kurulacağı, tesiste birçok kimyasal kullanılacağı, proje başvuru dosyasında tesisin Eğrisöğüt Köyü’ne uzaklığının 955 metre olduğu, yıllık 55 bin ton anfo üretimi, 7 milyon kapsül montajının planlandığı, bu kimyasalların havayı, toprağı ve çevreyi kirleteceği, insan ve hayvan sağlığını önemli derecede etkileyeceği açık ve aşikâr bir durum olup, geçmişte birçok şehrimizde meydana gelen, ciddi can ve mal kaybına neden olan patlama olayları da endişemizi artırmaktadır” ifadeleri yer aldı.

Bildiride madde üretim ve depolama tesisinin kurulması halinde ortaya çıkacak tehdit ve risklere de yer verildi:

- Meranın ortadan kalkması sonucunda hayvanların otlak alanı yok olacak, gelişmekte olan hayvancılık ortadan kalkacaktır.

- Son yıllarda oldukça artan arıcılık faaliyeti ortadan kalkacak, organik bal, meyve, sebze üretimi kalmayacaktır.

- Yapılması planlanan tesis köy içme suyu kaynağına 200 metre mesafede olup, tüm köy halkı zehirlenme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.

- Kurulacak olan tesis tarım arazilerinin hemen yanında olduğundan bir noktada tarımı bitirecek, zehirli tahıl imalatına neden olacaktır.

- 1770 rakımlı köy merkezinin temiz havası ve doğası bozulacak, gerek insan gerekse doğal yaşam alanında bulunan hayvanlar hayati tehlike altında olacaktır.

- Kod olarak daha düşük seviyede olan Zamantı Irmağı’na tesisin zararlı atıklarının karışması kuvvetle muhtemel olup, bu durumda içme, sulama ve balık yetiştirmede kullanılan ırmak adeta zehir saçacaktır. Bu ırmak, Bahçecik Barajı’na su taşıdığından barajla sulanan her yer zehirlenecek, akarsuların karışma sonucu Akdeniz’e kadar zehirli su gidecektir.

- Doğal bitki örtüsü bozulacak, hayvan popülasyonu yok olacak, gürültü ve görüntü kirliliği, çevre kirliliği olacaktır.

- Bölgenin doğal yapısı bozulmamış ve doğal yaşamın devam ettiği adı geçen köylerde oluşacak hareketlilik ve trafik nedeniyle güvenlik sorunları, hava kirliliği hat safhaya çıkacak, patlayıcı madde ve kimyasal hammadde taşıyan araçlar nedeniyle sadece adı geçen köyler değil, yol güzergahında bulunan birçok yerleşim yeri tehdit altında kalacaktır.