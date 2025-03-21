Kayseri basınında büyük kayıp: Oktay Ensari hayatını kaybetti

Kariyeri boyunca Kayseri Haber Gazetesi, Hürriyet Gazetesi, Doğan Haber Ajansı, Demirören Haber Ajansı, Dünya ve Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi gibi önemli medya kuruluşlarında muhabirlik, büro şefliği ve bölge müdürü olarak görev üstlenen Ensari, Kayseri Gazeteciler Derneği'nin eski başkanlarından ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Kayseri Şubesi başkanı olarak da biliniyordu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Kayseri Şube Başkanı Gazeteci Oktay Ensari, 3 çocuk babası olup bir süre önce rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi görüyordu.

68 Yaşında vefat eden Ümit Oktay Ensari, aslen İzmit doğumlu olup, kendisinin Hicaz kökenli Ensari ailesinden geldiğini vurguluyordu.

Oktay Ensari’nin cenaze namazı, bugün ikindi namazının ardından Hulusi Akar Camii’nde kılınacak ve ardından defnedilecek. Başta ailesi olmak üzere tüm basın camiasına başsağlığı diliyoruz.