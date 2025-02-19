Kayseri Belediyeleri Yatırım Odaklı Toplantıda Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yöneticileri, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve AK Parti Kayseri Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Canleblebici'nin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ana gündem maddesi yatırımlar oldu.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, Kayseri'nin 16 ilçesinin ayırt edilmeden geliştirilmesi amacıyla güç birliği yapılmaya devam edileceği ve belediye başkanlarının katkılarıyla Kayseri'nin daha da ileriye taşınmasının hedeflendiği vurgulandı. Kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve şehrin her köşesine eşit hizmet götürülmesi için ortak akıl ve istişare önemine dikkat çekildi.

Son dört yıl içinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran belediyeler arasında üç kez birinci olduğu belirtildi.