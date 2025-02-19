CHP'li Genç,, Sarız'ın Mollahüseyinler Köyünün GSM sorununu meclise taşıdı

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Sarız ilçesinin Mollahüseyinler mahallesindeki GSM sorununu Meclis gündemine taşıdı. Genç, yaptığı konuşmada; “Bugün seçim bölgem Kayseri’nin Sarız ilçesine bağlı Mollahüseyinler mahallesi ve Sarıfakılar mezrasında yaşayan vatandaşlarımızın yıllardır süregelen bir mağduriyetini dile getirmek istiyorum. Bu bölgede cep telefonları çekmiyor! İnsanlar ambulans çağırmak için, en temel iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için yüksek tepelere çıkmak zorunda kalıyorlar. Mahalle halkı defalarca yetkililere başvurdu, dilekçeler gönderdi, hatta baz istasyonu kurulumu için bir ekip geldi ama sadece yer belirleyip gitti. O günden sonra ne gelen var ne giden. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise sessiz. Bu çağda, bu teknolojiyle, vatandaşlarımızın iletişim hakkı bu kadar mı önemsiz? Buradan soruyorum; insanlar bir sağlık sorununda ambulansa nasıl ulaşacak? Bir afet anında nasıl yardım isteyecek? Yetkililerden bu sorunun bir an önce çözülmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.