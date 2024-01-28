Kayseri BESK Play Off'ta

Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig’in 8. haftasında kendi evinde ağırladığı Samsun Yıldızlar SporKulübü’nü 73-40 mağlup eden Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulübü, 1.Lige terfi Play-Off müsabakalarına katılma hakkı elde etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig 2023-2024 sezonu 8. haftasında Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulübü, evinde Samsun Yıldızlar Spor Kulübü’nü ağırladı. Müsabakaya ilk periyottan itibaren üstün başlayan Kayseri BESK tüm periyotları önde bitirerek maçtan 73-40’net bir skorla galip ayrıldı. Müsabakaya Kayseri İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak ile birlikte kalabalık bir taraftar topluluğu izledi. İl Müdürü Ak; "İlimizde böyle bir faaliyet olması gerçekten çok değerli. Bedensel engelli bireylerin hem böyle zor ama seyir zevki yüksek bir sporun içinde olmaları onların sporcu yönlerini geliştiriyor hem de kulüp olarak rehabilitasyonları için aynı değerde hizmet veriyorlar. Galip gelen sporcuları ve değerli kulüp yöneticilerini tebrik ediyorum” dedi.

Kayseri BESKKulüpBaşkanı Faruk Şahin ise maçtan sonra yaptığı açıklamada; "Galip geleceğimizi biliyorduk ve ona göre hazırlık yaptık. Sonuç tam istediğimiz gibi oldu. Şimdi federasyonun belirleyeceği Play-Off sistemini bekliyoruz. Orada da rakiplerimiz ile gereken mücadelemizi verip yükselmek için gayret edeceğiz. Bugün aramızda bulunan Kayseri İŞKUR Müdürü Ayşe Ak’a çok teşekkür ediyorum. Samimi bir şekilde maçı sonuna kadar izleyerek branşımız hakkında bilgiler aldı. Elbette ki ilimizde engelli istihdamında ne kadar hassas ve duyarlı olduğunu biliyor ve takdir ediyoruz. Bugün de sosyal olarak yanımızda yer alması bizlere onur verdi. Maçımıza program yoğunluğu nedeniyle katılamayan ancak her iki takıma yemek vererek gönülden yanımızda olduğunu hissettiren Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a ayrıca teşekkür ederim” dedi.