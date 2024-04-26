Kayseri Bilim Merkezi'nden Kız Çocukları Günü'ne özel söyleşi

Kayseri Büyükşehir Belediye bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Bilim Merkezi, Uluslararası Bilişim Teknolojileri Kız Çocukları Günü’nde Yeşil Beceriler, Yeşil Meslekler ve Liderlik konulu söyleşi kapsamında lise öğrencilerini ağırladı.

Türkiye’deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi’nin ev sahipliğinde 25 Nisan Uluslararası Bilişim Teknolojileri Kız Çocukları Günü, 2024 yılı Scientix STEM kariyerlerinde güçlü kadın rol modellerine duyulan kritik ihtiyacın altını çizmek için “Liderlik” temasıyla kutlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel teşvik ve destekleri ile gençliğe, bilime ve teknolojiye önem veren Büyükşehir Belediyesi Kayseri Bilim Merkezi, öğrencilere ayrı bir özen göstererek, çalışmalarını ve etkinliklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Bilim Merkezi’nin ev sahipliğinde STEM alanlarındaki kariyerleri ve çalışmaları kutlamaya davet eden 2024 yılı Scientix STEM kariyerlerinde güçlü kadın rol modellerine duyulan kritik ihtiyacın altını çizmek için “Liderlik” temasıyla 25 Nisan Uluslararası Bilişim Teknolojileri Kız Çocukları Günü kutlandı.

Düzenlenen programa katılan Scientix STEM Türkiye elçisi, UNESCO Yeşillendirme Eğitim Ortaklığı Üyesi ve Çocuklar için Masallarla STEM+A kitap yazarı Çelebi Kalkan, öğrencilerle bir araya geldi. Kayseri Bilim Merkezi, programda Yeşil Beceriler, Yeşil Meslekler ve Liderlik konulu söyleşide Erhan Ahmet İnci Kız Anadolu İmamhatip Lisesi öğrencilerini ağırlarken kız öğrenciler programdan dolayı Başkan Büyükkılıç ve Bilim Merkezi’ne teşekkür ettiler.