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  • Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği'nde Bayrak Değişimi: Aydın Kalkan Yeni Başkan

Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği'nde Bayrak Değişimi: Aydın Kalkan Yeni Başkan

Kayseri Birleşik Kafkasya Kültür, Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nde yapılan 12. Olağan Genel Kurulda, derneğin yeni başkanı seçildi. Başkanlık için yarışan Aydın Kalkan, 438 oy alarak rakibi Atila Gergef'i geride bıraktı ve derneğin yeni lideri oldu.

Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği'nde Bayrak Değişimi: Aydın Kalkan Yeni Başkan

Seçim sonucunun ardından duygusal bir konuşma yapan Aydın Kalkan, "Bu önemli görevi üstlenmek benim için büyük bir onur. Derneğimizin kültürel, sosyal ve eğitim faaliyetlerine yönelik çalışmaları daha da ileriye taşıyacağız," dedi. Kalkan, birlik ve beraberlik mesajları verirken, dernek üyelerine teşekkürlerini iletti.

Yeni Dönem, Yeni Hedefler

Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği, Aydın Kalkan’ın liderliğinde yeni hedeflere odaklanmayı planlıyor. Kültür, eğitim ve sosyal yardımlaşma alanlarındaki projelerle daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefleyen dernek, Kalkan’ın vizyonuyla önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.

Katılımcılardan Destek

Genel Kurulda oy kullanan dernek üyeleri, seçim sonucunu büyük bir coşkuyla karşıladı. Atila Gergef de seçimi kazanan Aydın Kalkan’ı tebrik ederek, “Birlikte çalışarak derneğimizin daha da güçlenmesi için destek vermeye devam edeceğiz,” dedi.

Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği’nde yeni bir dönemin başladığı bu seçimle, dernek üyeleri geleceğe dair umutlarını tazeledi.

Haber Merkezi

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