Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden kırsala 1 milyar TL'lik hizmet

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç 2023 yılında 16 ilçenin dört bir köşesini hizmetle buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 1 yılda 952 milyon 987 bin TL hizmet ve yatırım gerçekleştirdi.

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  • 15.01.2024 11:41
  • Güncelleme: 15.01.2024 13:35
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden kırsala 1 milyar TL'lik hizmet
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 2023 yılında 16 ilçenin dört bir köşesini hizmetle buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 1 yılda 952 milyon 987 bin TL hizmet ve yatırım gerçekleştirdi.

Kilitli parke çalışmalarından, oyun parkı ve halı sahaya, sosyal tesislerden sanat yapılarına, sıcak asfalt, yol yapım çalışmalarından oto korkuluk ve mezarlık duvarlarına kadar ilçelerde dokunmadık alan bırakmayan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki büyükşehir belediyesi, 2023 yılında da ilçeleri birbirinden önemli hizmetlerle buluşturdu. Büyükşehir belediyesi, kırsal kesime, başta yol olmak üzere, sosyal donatıları da içeren 952 milyon 987 bin TL hizmet ve yatırım gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 milyar TL’lik kırsala yatırım götüren Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından sadece 2023 yılında 865 bin 927 metrekare kilit parke döşemesi yapıldı. Kırsal mahallelere 87 adet sosyal tesis onarım ve yapımı gerçekleştiren büyükşehir, çocuklar için 101 oyun grubu, 26 adet de halı saha yaparak, gençlerin ve çocukların bu alandaki ihtiyacını karşıladı. Ekipler, kırsala 1 yılda 17 bin 746 mezarlık duvarı, 2 bin 328 adet beton hazır mezar yaparken, 11 bin 673 adet kamelya, bank, masa ve sandalye yapımı gerçekleştirdi. Asfalt bakım ve onarım için 2 bin 647 kilometre asfalt yama kullanan ekipler, kırsal mahalle yollarında 183 kilometre I. Kat asfalt, 297 kilometre II. Kat asfalt ve 130 kilometre BSK asfalt döktü. Ayrıca yol geçişlerinde 8 bin 520 metre korige boru kullanan büyükşehir belediyesi ekipleri, kırsal mahalle yollarına 21 bin 456 adet levha ve kar direği ile gerekli trafik işaretlemeleri yapılarak yol güvenliğini sağladı. 25 bin 16 kilometre yayla, arazi yolları yapım, bakım ve 4 bin 500 metre otokorkuluk bariyer yapılan kırsal mahallelerde kışın karla mücadele kapsamında ekip ve ekipmanları ile 2 bin 647 kilometre olan yol ağında kışın zorlu şartlarında karla mücadele çalışması yapıldı.

Bu çalışmalar çerçevesinde kırsala önem veren Büyükşehir Bbelediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 2023 yılında 952 milyon 987 bin TL hizmet ve yatırım gerçekleştirilmiş oldu.

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İHA

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