Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne Akıllı Şehircilik Ödülü
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kent&Başkan 2025 Ödülleri'nde 'A-Kayseri Yapay Zeka Aracı' projesi ile Akıllı Şehircilik alanında ödül aldı. Ödül, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek tarafından takdim edildi.
Düzenlenen ödül töreninde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin son yıllarda gerçekleştirilen projeleri ve yatırımları vurgulandı. Şehirdeki yerel yönetim anlayışının örnek gösterildiği etkinlik, birçok belediye başkanı, basın mensupları ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Katılımcılar ve Konuşmalar
Törende, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da yer aldı. Tüm katılımcılar, ödülleri alan belediye başkanlarını tebrik etti. Vali Çiçek, şehirlerin gelişiminde belediyelerin önemli rolleri olduğunu belirtti.
Yenilikçi Projeler
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin “A-Kayseri Yapay Zeka Aracı” projesinin, şehrin geleceğini inşa eden önemli bir adım olduğu ifade edildi. Bu proje ile Kayseri, akıllı şehir uygulamalarında Türkiye'deki diğer şehirler arasında ön sıralarda yer alıyor.
Ödül Taktimi
Ödül töreninin sonunda, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ödülün sembolik olarak Bilgi İşlem ve Akıllı Şehircilik Daire Başkanı Abdullah Avan’a verilmesiyle projedeki ekip çalışmasına dikkat çekti.
Bu ödül, Kayseri’nin vizyoner projelerinin bir parçası olarak, yerel yönetimlerin halkla olan etkileşimini ve hizmet kalitesini artırması açısından büyük önem taşıyor.