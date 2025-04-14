Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne Akıllı Şehircilik Ödülü

Düzenlenen ödül töreninde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin son yıllarda gerçekleştirilen projeleri ve yatırımları vurgulandı. Şehirdeki yerel yönetim anlayışının örnek gösterildiği etkinlik, birçok belediye başkanı, basın mensupları ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve Konuşmalar

Törende, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da yer aldı. Tüm katılımcılar, ödülleri alan belediye başkanlarını tebrik etti. Vali Çiçek, şehirlerin gelişiminde belediyelerin önemli rolleri olduğunu belirtti.

Yenilikçi Projeler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin “A-Kayseri Yapay Zeka Aracı” projesinin, şehrin geleceğini inşa eden önemli bir adım olduğu ifade edildi. Bu proje ile Kayseri, akıllı şehir uygulamalarında Türkiye'deki diğer şehirler arasında ön sıralarda yer alıyor.

Ödül Taktimi

Ödül töreninin sonunda, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ödülün sembolik olarak Bilgi İşlem ve Akıllı Şehircilik Daire Başkanı Abdullah Avan’a verilmesiyle projedeki ekip çalışmasına dikkat çekti.

Bu ödül, Kayseri’nin vizyoner projelerinin bir parçası olarak, yerel yönetimlerin halkla olan etkileşimini ve hizmet kalitesini artırması açısından büyük önem taşıyor.