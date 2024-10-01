Talas Antika Fuarı iz bıraktı

Talas Belediyesi tarafından Kayseri’de bir ilke imza atılarak düzenlenen Türkiye’nin en büyük Antika Fuarı geniş yankı uyandırdı. Fuara gelen antikaseverler ve antika satıcıları, organizasyondaki başarıya teşekkür ederek geçmişteki hatıraların gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Mevlana Mahallesi Pazar Yerinde 28-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Antika Fuarı, antika meraklıları ile antika satıcılarını buluşturdu. Talas Belediyesi ile Denizli Tarihi Kültürel Varlıklar Derneği işbirliğinde 48 ilden antikacının katılımıyla gerçekleştirilen Antika Fuarı, büyük küçük herkesin ilgi odağı oldu. Fuara Denizli’den geldiğini belirten satıcı Mustafa Gün, “Talas’ta Türkiye’nin en büyük Antika Fuarı’nın açılmasından memnuniyet duyduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. Adıyaman Kahta’dan gelen Muhittin Karaman da, fuarın çok güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, “Bu etkinliği düzenleyen başta Talas Belediye Başkanımız olmaz üzere bütün yetkililere teşekkür ediyorum. Yıllardır antika ile uğraşıyorum. İlk kez böyle büyük bir fuar düzenlendi. Böyle bir fuarın ülkemizde olması gerçekten kayda değer bir gelişme. Bu tür etkinlikleri kıymetli buluyorum. Antika ve kültürümüze sahip çıkmak, bu değerli hazinelerimizi gelecek kuşaklara aktarmak bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu. Konya’dan gelen Niyazi Eski de her ay Talas’a geleceğini kaydederek, “Her ildeki bütün belediye başkanlarımızdan böyle bir etkinlik bekliyorum” ifadelerini kullandı. Kayseri’nin bu tür organizasyonlara ihtiyacı olduğunu dile getiren Mustafa Ayık isimli vatandaş, şehir turizmine de çok katkı sağlayacağını söyledi.

"Hatıralarımız canlandı

Bir başka vatandaş Mehmet Gün ise antika fuarını gezerken çok mutlu olduğunu anlatarak, “Tarih var. Yaşanmışlıklar gözümüzün önüne geliyor. Geçmişi hatırlıyoruz. Hatıralarımız canlanıyor. Harika bir fuar. Başkanımızdan Allah razı olsun. Kendisine böyle bir fuarı düzenlediği için teşekkür ediyoruz.” şeklinde görüşlerini ifade etti. Yurt çapından yoğun katılımın yaşandığı Antika Fuarı’nda yapılan müzayedelerle birbirinden özel tarihi eşyalar yeni sahiplerini buldu. Fuarda ayrıca Klasik Otomobilciler Derneği üyelerinin stant açarak sergilediği klasik araçlar da vatandaşları geçmişe götürdü.