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Kayseri'de 'Huzur 38' uygulaması: Çok sayıda silah yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 500 personelle yapılan Huzur 38 uygulamasında çok sayıda silah ve narkotik madde ele geçirildi.

Kayseri'de 'Huzur 38' uygulaması: Çok sayıda silah yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 500 personelle yapılan Huzur 38 uygulamasında çok sayıda silah ve narkotik madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü; il genelinde 42 ayrı sabit noktada 500 personelle gün boyu uygulama yaptı. Gerçekleştirilen Huzur 38 Uygulamaları neticesinde; 3 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 21,89 gram narkotik madde ele geçirildi. Ayrıca 43 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 şahıs yakalanırken bunlardan 8’i cezaevine teslim edildi. Ekiplerce; 8 şahsa ’Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak’ suçundan, 9 şahıs hakkında da ’6136 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, uygulama çerçevesinde 8 bin 555 şahıs ve 3 bin 803 araç sorgulandı. 105 sürücüye cep telefonu ile konuşmaktan, 32 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 53 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 5 sürücüye abartı egzozlu araç kullanmaktan, 1 sürücüye, drift yapmaktan, 86 sürücüye de yüksek sesle müzik dinlemek nedeniyle işlem yapıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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