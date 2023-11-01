Kayseri'de 'Narkogüç' operasyonu: 10 gözaltı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen Narkogüç operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
- 01.11.2023 16:11
- Güncelleme: 01.11.2023 16:27
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen Narkogüç operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 7 ekip 16 personelin katılımı ile uyuşturucu tacirlerine yönelik Narkogüç operasyonu düzenledi. Operasyonda şüpheli 10 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 adet cam aparat ve 200 TL haksız kazançtan elde edilen para ele geçirildi.
İHA
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