Kayseri'de 'torbacı' operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'torbacı' olarak nitelendirilen uyuşturucu madde satıcılarına yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de 'torbacı' operasyonu: 3 gözaltı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ’torbacı’ olarak nitelendirilen uyuşturucu madde satıcılarına yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre uyuşturucu madde ticareti yapan ve ’torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan operasyon neticesinde; Ş.E.A. (31), O.K. (22) ile R.H.K. (34) yakalandı. Şahısların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise 7,73 gram uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tabanca ile 85 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 3 kişi gözaltına alınarak işlemler için emniyete götürülürken İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

İHA
Kayseri Gündem

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