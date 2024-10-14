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  • Kayseri'de 1 haftada uyuşturucudan 65 kişiye işlem yapıldı: 17'si tutuklandı

Kayseri'de 1 haftada uyuşturucudan 65 kişiye işlem yapıldı: 17'si tutuklandı

Kayseri'de narkotik ekipleri tarafından geçtiğimiz bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 1 kilo 44 gram narkotik madde ele geçirildi.

Kayseri'de 1 haftada uyuşturucudan 65 kişiye işlem yapıldı: 17'si tutuklandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de narkotik ekipleri tarafından geçtiğimiz bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 1 kilo 44 gram narkotik madde ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; 7-13 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yürüttü. 33 operasyon kapsamında 65 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen 17 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan aramalarda ise; 1 kilo 44 gram narkotik madde, 5 adet ruhsatsız tabanca ve 84 adet fişeği, 4 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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