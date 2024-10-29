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  • Kayseri'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı

Kayseri'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi şahıs yakalandı.

Kayseri'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; hakkında ’hırsızlık’ suçundan 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi E.Ö. (30) yakalandı.

E.Ö. ekipler tarafından cezaevine teslim edildi.

İHA
Kayseri Gündem

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