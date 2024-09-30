Kayseri'de 16 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalarda; 12’si tabanca, 4’ü tüüfek olmak üzere toplam 16 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde 22-29 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 12 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 84 adet tabanca fişeği, 96 adet av tüfeği kartuşu, 2 bin 97 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Ayrıca aranan şahıslar çerçevesinde 21 şahıs ekiplerce yakalandı. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 8 olay kapsamında 32 kişi hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 6 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir" denildi.