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Kayseri'de 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği Başlıyor!

Çocukların hayal dünyasına kapı aralayacak olan 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği, 18-27 Nisan tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlikler 18 Nisan Cuma günü saat 14.00'da başlayarak 10 gün boyunca sürecek.

Kayseri'de 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği Başlıyor!

Bu yılki fuar, zenginleştirilmiş programıyla dikkat çekiyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel düzenlenen sürprizlerle dolu etkinlikler, minikleri eğlenceli anlarla buluşturacak. Çocuklar, Arı Maya, Şirinler, Maşa ile Koca Ayı, Rafadan Tayfa ve Robocar Poli gibi sevilen karakterlerle tanışma fırsatı bulacak. Her gün farklı bir gösteri ile çocuklar, keyifli deneyimler yaşayacak.

Etkinlik alanında çeşitli atölyeler, oyunlar ve imza günleri de düzenlenecek. Bu programlar, çocukların kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı ve öğrenmeyi eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyor. Ayrıca, Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa, ailelerin talep ve önerilerini iletmesi için etkinlik alanında yer alacak.

Geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen fuar, büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. Bu yıl da aynı heyecanın yaşanması bekleniyor. Kayseri'de kitap okuma alışkanlıklarını teşvik etmeyi hedefleyen bu organizasyon, hem çocuklar hem de aileleri için önemli bir kültürel etkinlik olacak.

Haber Merkezi

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