Kent Konseyi'nden Mutfak Sanatları Merkezi'ne Ziyaret

Kayseri Kent Konseyi'nin gastronomi, kültür sanat ve turizm çalışma grubu, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içinde hizmet verecek olan Mutfak Sanatları Merkezi'ni ziyaret etti. Bu merkez, Kayseri'nin zengin mutfak kültürünü tanıtma ve geliştirme amacıyla önemli bir rol üstlenecek.

Kent Konseyi'nden Mutfak Sanatları Merkezi'ne Ziyaret

Ziyaret sırasında Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, Mutfak Sanatları Merkezi hakkında detaylı bilgiler verdi. Kayseri Kent Konseyi Gastronomi, Kültür Sanat ve Turizm Çalışma Grubu, merkezin hayata geçmesinde gösterilen çabalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek teşekkürlerini ilettiler.

Bu merkez, yerel mutfağın tanıtımına katkı sağlamanın yanı sıra, Kayseri’nin turizm ve kültür alanındaki gelişimine de destek olmayı hedefliyor.

Haber Merkezi

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