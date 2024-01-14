Kayseri'de 22 bin 482 kişi, İşkur aracılığıyla iş buldu

İşkur Kayseri İl Müdürlüğü tarafından 2023 yılında 22 bin 482 kişi işe yerleştirildi. İşkur İl Müdürü Ayşe Ak; "13 bin 143 işyerine ziyaret düzenlenmiş olup, 51 bin 850 kişilik açık iş ilanı alınmıştır. Alınan açık işler sistemimize yüklenmiş, ilanlar açılmış ve bu ilana başvuran kişiler tarafımızca yapılan yönlendirmeler neticesinde ise 22 bin 482 kişi İşkur aracılığıyla işe yerleştirilmiştir" dedi.

İşkur İl Müdürü Ayşe Ak; 2023 yılındaki çalışmaları değerlendirdi. Geçtiğimiz yılda 13 bin 143 işyerine ziyaret gerçekleştirdiklerini ve 51 bin 850 kişilik açık iş ilanı aldıklarını kaydeden Ak; "2023 yılında kurumumuza çeşitli sebeplerle hizmet almaya gelen 48 bin 57 kişiyle bireysel görüşme gerçekleştirilmiştir. İşveren danışmanlarımız tarafından fiilen veya elektronik ortamda iletişim yoluyla 13 bin 143 işyerine ziyaret düzenlenmiş olup, 51 bin 850 kişilik açık iş ilanı alınmıştır. Alınan açık işler sistemimize yüklenmiş, ilanlar açılmış ve bu ilana başvuran kişilerin tarafımızca yapılan yönlendirmeler neticesinde ise 22 bin 482 kişi İşkur aracılığıyla işe yerleştirilmiştir. Firmaların eleman talebini en kısa zamanda ve en verimli şekilde karşılamak amacıyla kurumumuzda ’Toplu görüşme’ adı altında iş verenlerle iş arayanları buluşturuyoruz. Firmaların aradığı özellikteki kişileri, mesleklerini veri tabanımızda süzüp onlara toplu mesaj atarak veya telefonla arayarak kuruma gelmesini sağlıyor, insan kaynakları müdürü veya firma yetkilisiyle onları görüştürüyoruz. Bu çerçevede 2023 yılında 161 firma bu imkandan faydalanmış olup yaklaşık 6 bin kişi de işe yerleştirilmiştir. İki tarafın da memnun kaldığı bu çalışmamız, 2024’te de başlamış olup hızını artırarak devam edecektir" dedi.

İşe yerleştirilen engelli sayısı 2 bin 94

Kurumda yapılan toplu iş görüşmelerini kayıtlı engelli vatandaşlara da uyguladıklarını ifade eden Ak, 2024 yılında da çalışmaların kalitesini artırarak devam edeceğini sözlerine ekledi. İşkur İl Müdürü Ayşe Ak; "Kurumumuza kayıtlı engellilerin danışmanlık hizmeti almasında, engelli veya eski hükümlü kendi işini kurma projeleri başvurusunda ve engellilerin işe yerleşmesinde etkin rol oynayan ’Engelli iş koçluğu’ ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Toplu görüşmeyi engelliler için de uyguluyoruz. Bunları da dahil ettiğimizde bu yıl içerisinde 2 bin 94 engelli vatandaşımız işe yerleştirilmiştir. Ayrıca kurumumuz eğitim ve iş gücü servisi tarafından engelli ve eski hükümlü projelerini tanıtmak amacıyla ilçe belediyelerine, kaymakamlıklara, sosyal yardımlaşma ve vakıflarına ziyaret düzenlenmiş olup bu projeler ayrıntısıyla anlatılmıştır ve kurum kaydı olmayan kişiler tespit edilerek İşkur’a kaydı gerçekleştirilmiştir. Meslek danışmanlarımız tarafından ortaokullarda meslek tanıtımı, meslek seçiminin önemi konularında, üniversitelerde kariyer planlama derslerine dahil olarak ’ustamla baş başa’ gibi meslek erbaplarını öğrencilerle bir araya getirerek yaptığımız çalışmalarda toplam 34 bin 857 kişi ile grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Mülakat teknikleri, özgeçmiş hazırlama, iş arama becerileri konularında yoğunlaştırılmış danışmanlık hizmeti veren İş Kulüplerimiz de; üniversitelerde, aile destek merkezlerinde, Yeşilay destek merkezinde, kadın sığınma evlerinde, şiddet önleme merkezlerinde ve denetimli serbestliklerde eğitimler vererek toplamda 2 bin 192 kişi bu eğitimlerden faydalandırılmıştır. Kayseri’mizin istihdamına katkı sağlamayı en önemli görev addeden kurumumuz İşkur, çalışmalarını kalitesini artırarak devam ettirecektir" ifadelerini kullandı.