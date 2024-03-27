Kayseri'de 27 Mart Tiyatro Günü için tören düzenlendi

Kayseri’de 27 Mart Tiyatro Günü dolayısıyla çelenk koyma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk büstüne çelenk koyulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törene Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Devlet Tiyatrosu Müdürü Kıymet Betül Gökçer, Kayseri Baro Başkanı Avukat Ali Köse, devlet tiyatrosu ve özel tiyatro sanatçıları katıldı

Törende konuşan Kayseri Devlet Tiyatrosu Müdürü Kıymet Betül Gökçer, “Burada bugün 63. Dünya Tiyatro Günü’nü kutluyoruz. 1948’de Uluslararası Tiyatro Enstitüsü kuruldu. 1961 yılından itibaren de 27 Mart Dünya Tiyatro Günü olarak kutlanmasına karar verildi. O tarihten itibaren uluslararası bu enstitüye ülkelerden bir tiyatro insanının yazdığı bir bildiri okundu. Muhsin Ertuğrul bizim ilk bildirimizi yazdı ve o tarihten itibaren de hem ulusal hem de uluslararası bildiri yayınlandı. Bugün ben çok heyecanlıyım ve bir konuşma hazırlamadım çünkü o kadar önemli ki bu günler bizler için ve burada bulunan tiyatro severler tiyatro sanatçılarımız var. Ben burada sizlerle birlikte olmaktan ve bu güzelliği paylaşmaktan, Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda bir Cumhuriyet kadını olarak Kayseri Devlet Tiyatrosu’nun Kurucu Müdürü olmaktan gurur duyuyorum. Ben hepinize buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz 25 Ekim’de açıldık yerleşik olarak ve Kayseri bizi yeni tanıyor. Ben inanıyorum ki burası her geçen yıl 27 Mart’larda artarak çoğalacak. Buraya sığmayacağınız günlerin olmasını diliyorum. Sanat yaşadıkça her gün daha aydınlık günlere gideceğiz, ben buna inanıyorum. Tekrardan herkese çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız” dedi.

Konuşmanın ardından ulusal bildiri okunması ile tören sona erdi.