Kayseri'de 3.6 şiddetinde deprem

Kayseri’nin Sarız ilçesinde 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi.

AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 7.12 sularında merkez üssü Kayseri’nin Sarız ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6.1 derinlikte meydana gelen deprem ilçeye yakın bazı bölgelerde hissedilirken, ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.