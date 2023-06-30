Kayseri'de 3.6 şiddetinde deprem
Kayseri'nin Sarız ilçesinde 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi.
- 30.06.2023 09:19
- Güncelleme: 30.06.2023 09:25
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’nin Sarız ilçesinde 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi.
AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 7.12 sularında merkez üssü Kayseri’nin Sarız ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6.1 derinlikte meydana gelen deprem ilçeye yakın bazı bölgelerde hissedilirken, ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.
İHA
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