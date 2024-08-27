Kayseri'de 4 bin 80 yabancı uyruklu öğrenci var

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in Kayseri'de kaç yabancı uyruklu üniversite öğrencisi var? sorusu yanıt buldu.

Kayseri'de 4 bin 80 yabancı uyruklu öğrenci var
Kayseri GündemEditör

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’in "Kayseri’de kaç yabancı uyruklu üniversite öğrencisi var?" sorusu yanıt buldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri’deki üniversitelerde öğrenim gören uluslararası statüdeki öğrenci sayısını ve vatandaşı oldukları ülkelerin dağılımını Milli Eğitim Bakanlığı’na sordu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Özdemir’e verilen cevapta Kayseri’de 4 bin 80 yabancı uyruklu öğrencinin üniversite eğitimi gördüğü belirtildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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