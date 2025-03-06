Kayseri'de Afet Farkındalık ve Müdahale Sempozyumu Başladı

Sempozyumun açılış programında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, afet konusunun tüm boyutlarını ele alarak çalışmalar yaptıklarını belirtti. Büyükkılıç, "Afet farkındalığını artırmak ve afetlere karşı hazırlıklı olmak için üzerimize düşen görevleri yerine getirmek zorundayız" dedi.

Kayseri Valiliği'nin katkılarıyla düzenlenen sempozyumda, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve diğer yetkililer de yer aldı. Programda, afet farkındalığı ve müdahale konularında önemli bilgiler paylaşıldı.

Sempozyum boyunca paneller, atölye çalışmaları ve sunumlar gerçekleştirilecek. Ayrıca, okullarda ve kurumlarda uygulamalı farkındalık eğitimleri verilecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı, afet farkındalığını artırmak için sosyal medya dışında okullarda ve kurumlarda da eğitimler düzenliyor.

Sempozyum, bakanlıklar, üniversiteler, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştiriliyor. 6 Mart Perşembe günü başlayan sempozyum, 8 Mart Cumartesi günü sona erecek.