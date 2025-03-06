  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de Afet Farkındalık ve Müdahale Sempozyumu Başladı

Kayseri'de Afet Farkındalık ve Müdahale Sempozyumu Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla düzenlenen Afet Farkındalık ve Müdahale Sempozyumu'nun açılış programını gerçekleştirdi. 6, 7 ve 8 Mart tarihlerinde üç gün sürecek olan sempozyum, afet farkındalığını artırmayı ve müdahale yöntemlerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Kayseri'de Afet Farkındalık ve Müdahale Sempozyumu Başladı

Sempozyumun açılış programında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, afet konusunun tüm boyutlarını ele alarak çalışmalar yaptıklarını belirtti. Büyükkılıç, "Afet farkındalığını artırmak ve afetlere karşı hazırlıklı olmak için üzerimize düşen görevleri yerine getirmek zorundayız" dedi.

Kayseri Valiliği'nin katkılarıyla düzenlenen sempozyumda, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve diğer yetkililer de yer aldı. Programda, afet farkındalığı ve müdahale konularında önemli bilgiler paylaşıldı.

Sempozyum boyunca paneller, atölye çalışmaları ve sunumlar gerçekleştirilecek. Ayrıca, okullarda ve kurumlarda uygulamalı farkındalık eğitimleri verilecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı, afet farkındalığını artırmak için sosyal medya dışında okullarda ve kurumlarda da eğitimler düzenliyor.

Sempozyum, bakanlıklar, üniversiteler, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştiriliyor. 6 Mart Perşembe günü başlayan sempozyum, 8 Mart Cumartesi günü sona erecek.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Çilek 200 TL'den pazar tezgahlarında
Çilek 200 TL'den pazar tezgahlarında
10 Sene önceki ölümlü kazanın davası yeniden başladı
10 Sene önceki ölümlü kazanın davası yeniden başladı
Ramazan Ayında sağlıklı beslenmenin önemi
Ramazan Ayında sağlıklı beslenmenin önemi
Talas Belediyesi'nin İnovasyon Merkezi, Gençlerin Gözdesi Oldu
Talas Belediyesi'nin İnovasyon Merkezi, Gençlerin Gözdesi Oldu
Prof.Dr. Mahmut Erol Kılıç'tan Maneviyat ve Tasavvuf Söyleşisi
Prof.Dr. Mahmut Erol Kılıç'tan Maneviyat ve Tasavvuf Söyleşisi
Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Hizmete Açıldı
Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Hizmete Açıldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!