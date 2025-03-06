Özgür Özel'e Hulusi Akar'a Hakaret Davasında Tazminat Cezası
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'a yönelik hakaret iddiaları nedeniyle 10 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.
Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, Akar'ın avukatı Samet Can Olgaç, Özel'in sözlerinin müvekkilinin kişilik haklarını ihlal ettiğini savundu. Özel'in avukatı Sedat Aslantaş ise müvekkilinin ifadelerinin siyasi eleştiri kapsamında olduğunu belirterek davanın reddini talep etti. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek Özel'in Akar'a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.