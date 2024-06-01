Kayseri'de bir ilk: 'Antika, Retro, Vintage ve Değerli Eşya Fuarı'

Talas Belediyesi tarafından Kayseri’de ilk olarak düzenlenen Talas Antika, Retro, Vıntage ve Değerli Eşya Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı. Açılışta konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “İnsan beden ihtiyaçlarının yanında ruhunun da güzel sanatlar, kültür ve aynı zamanda sanatın her yönüyle bir araya gelme ihtiyacı var” dedi.

Anayurt Mahallesi Mehmet Timuçin Caddesi’nde bulunan Pazar yerinde düzenlenen fuarın açılış programına Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye genelinden gelen satıcılar ve antika severler katıldı. Programda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tezgahları gezip esnafı ziyaret ederken, kendisine de yan flüt aldı.

Eşyaların da bulunduğu dönemlere dair hafızaları olduğunu söyleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Bundan 4,5 yıl önce Antika Pazarı’mızı Harman Meydanı’nda başlatmıştık. 4 yılda kesintisiz yaz, kış, soğuk, sıcak devam etti. Demek ki koleksiyonerlerin ve antika severlerin bir araya geldiği böyle bir mekana ve ortama ihtiyaç varmış. 4 yıldan sonra bugün de burada bir fuar yapmayı gerekli gördük. Retro diyoruz, vintage diyoruz, koleksiyon diyoruz. Eşyalar zaten bizim de bildiğimiz şeyler ama hani denir ya; 1800’lerin takımı, modası diye eşyanın bir hafızası var. Bu nedenle de Retro, bir akımı ifade ediyor. Vintage da nostaljiyi ifade ediyor. Bunlar birbirini tamamlayan ifadeler ama en güzeli insanların bunlara ilgi ve itibar göstermesidir. Her eşyanın bir hatırası var. Yerine göre 100 yıl ötesine de götürür “Bu benim babamdan kalmıştı” ya da “Bu annemin gelinliğiydi” gibi bir hafızası da var ama insan ruhludur. Sadece asfalt, kaldırım yaparak tatmin edemiyorsunuz. Bunlar bizim bedenimizin ihtiyaçları ama ruhun ihtiyaçları elbette böyle güzel sanatlar, kültür ve aynı zamanda sanatın her yönüyle bir araya gelmesidir” dedi.

Yalçın, kendi koleksiyonunu da bir gün sergilemek istediğini söyleyerek, “Benim de kendi koleksiyonlarım var. Mesela kız bebek koleksiyonum var. 150 tane kadar dünyanın bütün ülkelerinden bebekler var. Bir gün müsait bir zamanda inşallah böyle bir fuar yaparak ifade etmek isterim. Bir kaval koleksiyonum var, nefesli çalgılar. Şimdi de burada tezgahtan aldım hemen kaçırmamak adına. Pazarlığı bitirdik yan flüt aldık. Yan flütün ayrı bir yeri var nefesli çalgılarda. Saat koleksiyonum var. O da bizim aile büyüklerimizin saatleri. Onları görünce dedemin beni kucağına alıp da “Bak Mustafa saat ne diyor. Allah Allah diyor” dediğini hatırlatıyor bana. O nedenle bu parçaların her birinin bir anlamı var diyorum. Herkese katıldığı için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a hediye takdim edildi. Çok sayıda antika eşyanın bulunduğu fuar, 2 Haziran günü de ziyaretçilerini ağırlayacak.