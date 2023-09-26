Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından, geçmiş dönemde silahlı terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren şahıslara yönelik özel harekat destekli şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 8 şahıs gözaltına alındı.

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  • 26.09.2023 13:02
  • Güncelleme: 26.09.2023 14:28
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından, geçmiş dönemde silahlı terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren şahıslara yönelik özel harekat destekli şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 8 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde; kentte ikamet ettiği tespit edilen ve geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri değerlendirilen yabancı uyruklu 8 şahıs özel harekat destekli yapılan şafak operasyonunda gözaltına alındı. Ekipler tarafından ikametlerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.

Gözaltına alınan 8 kişi emniyete götürüldü.

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İHA

Kayseri Gündem
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