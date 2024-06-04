Kayseri'de Eğitim Uçağı düştü, 2 pilotumuz şehit oldu

Kayseri'de eğitim uçağı araziye düştü

Kocasinan’da bilinmeyen bir sebeple eğitim uçağı düştü.

Kayseri’de Kocasinan ilçesine bağlı Hasan Arpa Mahallesi’nde sebebi henüz bilinmeyen bir sebeple eğitim uçağı düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan uçağı söndürme çalışmaları sürerken, uçağın içinde bulunan 2 pilotumuzun şehit olduğu öğrenildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamasında; “04.06.2024 Salı günü saat 10:00 sıralarında, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle Kocasinan İlçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düşmüştür.'' ifadeleri kullanıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasan Arpa Mahallesi'nde eğitim uçağı düştü. MSB, 2 pilotun şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Kayseri'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SF-260D tipi bir eğitim uçağının henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığı duyurulmuştu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında iki pilotumuz şehit olmuştur" açıklamasında bulunuldu.