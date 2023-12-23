Kayseri'de Filistin için Onbinler Yürüdü

İsrail terör devletinin Filistin'de ve özellikle Gazze'de uyguladığı vahşet ve katliamları protesto etmek isteyen onbinlerce Kayserili Türk bayrakları ve Filistin bayraklarıyla Büyükşehir Belediyesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

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  • 23.12.2023 16:51
  • Güncelleme: 23.12.2023 16:59
Kayseri'de Filistin için Onbinler Yürüdü
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İsrail katliam ve soykırımlarını protesto eden Kayserili vatandaşlar, kahrolsun Amerika, kahrosun İsrail ve kahrolsun PKK sloganlarıyla Sivas Caddesi üzerinden yürüyüp Cumhuriyet Meydanı'nda toplandılar.

Yüzlerce metre uzunluğundaki Türk bayraklarıyla ve Filistin bayraklarıyla yürüyen onbinlerce kalabalık, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandıktan sonra kürsü platformunu dolduran kalabalık içinden İnsan Medeniyet Hareketi Markez Yönetim Kurulu üyesi Şahin İbrahim Güleryüz, Eski Kayseri Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç birer konuşma yaptılar.

Dünya üzerindeki terör faaliyetlerinin arkasında hep Amerika'nın olduğuna dikkat çekerek, İsrail terörünü lanetleyen Prof. Dr. Şahin Güven, niçin Filistin halkının yanında olmamız gerektiğini anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da , dünyadaki terör ve katliam yapanların ellerinde hep aynı marka silahların bulunduğunu belirterek, terör ve katliamların ABD tarafından desteklendiğini ifaderek, 'Küfür tek Millettir' dedi.

Kur'anı Kerimler, dualar ve marşlarla devam eden programda PKK tarafından şehid edilen askerlerimiz için de dualar edilip, PKK için lanetler okundu.

Haber Merkezi

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