Kayseri'de binlerce kişi Filistin'e özgürlük için yürüdü

Kayseri'de toplanan binlerce kişi, Filistin'e özgürlük için yürüdü. 410 metre uzunluğunda Türk bayrağının açıldığı yürüyüşte dün gece şehit olan askerlerinde isimleri okundu.

PAYLAŞ
  • 23.12.2023 16:26
  • Güncelleme: 23.12.2023 18:16
Kayseri'de binlerce kişi Filistin'e özgürlük için yürüdü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de toplanan binlerce kişi, Filistin’e özgürlük için yürüdü. 410 metre uzunluğunda Türk bayrağının açıldığı yürüyüşte dün gece şehit olan askerlerinde isimleri okundu.

Kayseri’de sivil toplum kuruluşlarının organizasyonunda binlerce kişi Filistin’e özgürlük için yürüdü. Sivas Caddesi’nde başlayarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüyen vatandaşlar, “kahrolsun Siyonizm” ve “İsrail Gazze’den defol” dövizleri açtı. 410 metre Türk Bayrağı’nın açıldığı yürüyüşte, dün gece Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan 6 askerin isimleri de okundu.

“Cumhurbaşkanımız ülke ülke geziyor, kendisini feda edercesine akan kanı durdurmak için çırpınıyor”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Tefrikaya düşmezsek Allah’ın izniyle bu dünyada çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yoktur. Dün Afganistan’da, bir başka gün Karabağlar’da, başka bir gün Irak’ta, Suriye’de, Libya’da, mazlum coğrafyalarda, nerede bir Müslüman varsa oralardaki kardeşlerimizin kanını dökmeye, o ülkeleri parçalamaya ve bizleri karşı karşıya getirmeye çalışan zihniyet bugünde Gazze’deki kardeşlerimizi acımasızca katlediyor. Bu zihniyetini hayata geçiriyor. Buna söz çıkarmayan sözde çağdaş uygarlık medeniyeti sahibi olduğunu söyleyen ülkeler, bu milletin uyanışı ile birgün cevabını alacaklardır. Cumhurbaşkanımız ülke ülke geziyor, kendisini feda edercesine akan kanı durdurmak için çırpınıyor. İnşallah yine o bu başarıya ulaşacak ve insanlığın bu sıkıntısını da gidereceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Programa, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Ayşe Böhürler, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve STK temsilcileri de katıldı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Palancıoğlu Yabancı Öğrencilerle tecrübelerini paylaştı

Başkan Palancıoğlu Yabancı Öğrencilerle tecrübelerini paylaştı

Kayseri'de Filistin için Onbinler Yürüdü

Kayseri'de Filistin için Onbinler Yürüdü

Kayseri'de binlerce kişi Filistin'e özgürlük için yürüdü

Kayseri'de binlerce kişi Filistin'e özgürlük için yürüdü

Husumetliler karşılaştı: 1 yaralı

Husumetliler karşılaştı: 1 yaralı

İlklerin Beledyesi Kocasinan'dan bir ilk daha!

İlklerin Beledyesi Kocasinan'dan bir ilk daha!

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde öğrenciler için 'özel havuz'

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde öğrenciler için 'özel havuz'

Çok Okunanlar
1
Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

2
Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

3
Başkan Gülsoy: 'İsrail - Filistin ve Rusya - Ukrayna faktörü Türkiye iç piyasası üzerinde etkili oluyor'

Başkan Gülsoy: 'İsrail - Filistin ve Rusya - Ukrayna faktörü Türkiye iç piyasası üzerinde etkili oluyor'

4
Başkan Gülsoy: 'Olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme göstermesi memnuniyet vericidir'

Başkan Gülsoy: 'Olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme göstermesi memnuniyet vericidir'

5
Başkan Büyüksimitci, 'İhracatımız aylık bazda artmaya devam ediyor'

Başkan Büyüksimitci, 'İhracatımız aylık bazda artmaya devam ediyor'

6
OSB Başkanı Yalçın: 'İhracat arıtışı için sektörel kredi destekleri verilmeli'

OSB Başkanı Yalçın: 'İhracat arıtışı için sektörel kredi destekleri verilmeli'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Pala: 'Kutlu Devletimiz ve Aziz Türk Milletimiz bu hainleri hüsrana uğratacaktır'

Başkan Pala: “Kutlu Devletimiz ve Aziz Türk Milletimiz bu hainleri hüsrana uğratacaktır”

Husumetlisini silahla yaralayan şahıs aracıyla kaçtı

Husumetlisini silahla yaralayan şahıs aracıyla kaçtı

DAHA FAZLA
Kayserispor hazırlıklarını tamamlayarak Konya'ya gitti

Kayserispor hazırlıklarını tamamlayarak Konya’ya gitti

Vatandaştan Filistin Mitingi'nde yöneticilere tepki

Vatandaştan Filistin Mitingi’nde yöneticilere tepki

Kar yağışı nedeniyle aksaklık yaşanan yollar trafiğe açıldı

Kar yağışı nedeniyle aksaklık yaşanan yollar trafiğe açıldı

Kayserispor, Konyaspor hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Konyaspor hazırlıklarını tamamladı

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Karaca Emekli Oldu

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Karaca Emekli Oldu