Kayseri'de Gaziler Günü kutlandı

Kayseri'de 19 Eylül Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

PAYLAŞ
  • 19.09.2023 13:14
  • Güncelleme: 19.09.2023 13:20
Kayseri'de Gaziler Günü kutlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 19 Eylül Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Program ilk olarak Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk büstüne çelenklerin sunumuyla başladı. Törene, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri milletvekili Şaban Çopuroğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Vedat Öncel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcıları Abdullah Kalkan, Şenol Esmer, Adnan Tezcan, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet meydanındaki tören, çelenklerin sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı’nın konuşması ve şiir okunması ile sona erdi. Vali Gökmen Çiçek, beraberinde protokol üyeleri ile birlikte, Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından Kartal Asker Şehitliğini ziyaret ederek, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua etti ve şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Burada konuşan Vali Çiçek, “Şehitlerimizin emanetleri olan aileleri ile gazilerimiz ve aileleri bizim başımızın tacıdır. Her zaman onların yanındayız. Tüm şehitlerimize ve vefat eden gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta olan gazilerimize ve ailelerine de sağlıklı huzurlu günler diliyorum” dedi.

Vali Gökmen Çiçek, beraberinde protokol üyeleri ile birlikte, Kartal Asker Şehitliği’ni ziyaretlerinin ardından, Polis Şehitliği’ne geçildi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından şehitlerin kabirlerini ziyaret edilerek, karanfil bıraktı. Şehitlik ziyaretlerinin ardından Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şubesi’nde gaziler ve aileleriyle bir araya geldi. Dernek binasında gaziler ve aileleri ile sohbet eden Çiçek, “Bizler devlet olarak sadece bugün değil, her zaman yanınızdayız. Yanınızda olmaya da devam edeceğiz. Sizleri bizim gururumuzsunuz” dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı: 'Gaziler günü bu aziz vatana canına adayan kahramanların günüdür'

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı: "Gaziler günü bu aziz vatana canına adayan kahramanların günüdür"

Veliler, öğretmenlerin sürekli değişmesinden şikayetçi

Veliler, öğretmenlerin sürekli değişmesinden şikayetçi

Altun: 'Erciyes Üniversitesi'nin TOMTAŞ yapılanmasında olması bizi memnun etmiştir'

Altun: 'Erciyes Üniversitesi'nin TOMTAŞ yapılanmasında olması bizi memnun etmiştir'

Cuma günü çöl tozu geliyor!

Cuma günü çöl tozu geliyor!

Kadir Bayram, Ak Parti'nin Yeni Teşkilat Başkanı oldu

Kadir Bayram, Ak Parti'nin Yeni Teşkilat Başkanı oldu

Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

2
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

3
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

4
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

5
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

6
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'nin tek maratonu Mimarsinan teması ile başlıyor

Kayseri’nin tek maratonu Mimarsinan teması ile başlıyor

Başkan Büyükkılıç, Erciyes'i 'Amiral Gemi' olarak nitelendirdi

Başkan Büyükkılıç, Erciyes'i 'Amiral Gemi' olarak nitelendirdi

DAHA FAZLA
Kayseri'de Gaziler Günü kutlandı

Kayseri'de Gaziler Günü kutlandı

3'üncü Uluslararası Yarı Maratonu'nun tanıtımı yapıldı

3'üncü Uluslararası Yarı Maratonu'nun tanıtımı yapıldı

Başkan Büyükkılıç, KADEM yönetimi ile bir araya geldi

Başkan Büyükkılıç, KADEM yönetimi ile bir araya geldi

Murat Cahit Cıngı : 'Şehrimizin geleceği e-ticaret ve ihracatta'

Murat Cahit Cıngı : 'Şehrimizin geleceği e-ticaret ve ihracatta'

Talas'ta yeni yatırım fırsatında geri sayım

Talas'ta yeni yatırım fırsatında geri sayım