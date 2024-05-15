Kayseri'de havalar ısınacak

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Bütüner, hafta sonu sıcaklıkların Kayseri'de mevsim normallerinin üzerine çıkacağını ve gelecek hafta ortasından itibaren mevsim normallerine gerileyeceğini söyleyerek, 'Önümüzdeki 5-6 gün içerisinde kuvvetli yağış beklemiyoruz' dedi.

Kayseri'de havalar ısınacak
Kayseri GündemEditör

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Bütüner, hafta sonu sıcaklıkların Kayseri’de mevsim normallerinin üzerine çıkacağını ve gelecek hafta ortasından itibaren mevsim normallerine gerileyeceğini söyleyerek, “Önümüzdeki 5-6 gün içerisinde kuvvetli yağış beklemiyoruz” dedi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Bütüner, özellikle hafta sonu sıcaklıkların artacağını söyleyerek, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü olarak yaptığımız tahminlere göre, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde artarak özellikle hafta sonu mevsim normallerinin üzerine çıkacağını ve hafta ortasından itibaren tekrar bir serinleme ile mevsim normalleri civarına döneceğini tahmin ediyoruz. Önümüzdeki günlerde ısınmaya bağlı öğle saatlerinden sonra akşam saatlerinde yer yer hafif yağışlar görme ihtimalimiz var. Bunun haricinde önümüzdeki 5-6 günlük süreçte kuvvetli bir yağışımız yok. Hava sıcaklıklarında da asgari sıcaklıklar 6-7 derecelerden Cumartesi ve Pazar gününden itibaren 10-11 derece seviyesine yükselecek. Azami sıcaklıklarımız da 21-22 derecelerden ki zaten mevsim normalimiz 22-23 derece civarında, bu seviyelerden 25-26 derecelere çıkacak. Az önce de bahsettiğim gibi hafta ortasından yani Çarşamba gününden itibaren tekrar birkaç derecelik soğuma ile mevsim normalleri civarına gerileyeceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Ciddi bir meteorolojik hadise beklenmediğini söyleyen Bütüner, “Rüzgarlarımız genellikle hafif, yer yer orta kuvvetli yağış anında ve öncesinde kuvvetli rüzgarlar olma ihtimali var. Bunun haricinde ciddi bir meteorolojik hadise beklemiyoruz. Havaların vatandaşları uyaracağımız kadar ısınacağını tahmin etmiyoruz. Mevsim normallerinin en fazla 3-4 derece üzerinde olacak. O yüzden sıcaklıkla ilgili çok büyük bir problem yaşanacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Kayseri'de havalar ısınacak
Kayseri'de havalar ısınacak
Kayseri'de havalar ısınacak
İHA
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