Kayseri'de havalar ısınacak

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde olacağı belirtildi.

Kayseri'de havalar ısınacak
Kayseri GündemEditör

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde olacağı belirtildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceğinin öngörüldüğü belirtilirken sıcaklıklarda ilgili yapılan uyarıda ise, “Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

İHA
Kayseri Gündem

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