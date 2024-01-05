Kayseri'de henüz kar yağışı beklenmiyor

Kayseri kent merkezinde ve ilçelerinde hafta sonu hava tahmin raporuna göre az bulutlu, çok bulutlu ve parçalı bulutlu hava hakim olacak

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  • 05.01.2024 12:41
  • Güncelleme: 05.01.2024 13:29
Kayseri'de henüz kar yağışı beklenmiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hava sıcaklıkları ise en düşük -3, en yüksek 14 derece olması bekleniyor.  Şehir merkezinde 6 Ocak Cumartesi az bulutlu, 7 Ocak Pazar günü ise çok bulutlu iken ilçelerde ise parçalı bulutlu hava hakim olması bekleniyor. 
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 6-7 Ocak 2024 tarihlerini kapsayan hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre Kayseri kent merkezinde henüz kar yağışı beklenmiyor. Hafta sonu kent merkezinde az bulutlu, çok bulutlu hava hakim olacakken ilçelerde ise parçalı bulutlu hava hakim olacak. Ortalama sıcaklık ise 14 derece civarında seyredecek. 
İLÇELERDE HAFTA SONU BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ: 
Akkışla: En düşük eksi 4, en yüksek 11 derece
Bünyan: En düşük eksi 3, en yüksek 12 derece
Develi: En düşük 1, en yüksek 11 derece
Felahiye: En düşük 0, en yüksek 12 derece
Hacılar: En düşük eksi 1, en yüksek 12 derece
İncesu: En düşük eksi 1, en yüksek 12 derece
Özvatan: En düşük 0, en yüksek 12 derece
Pınarbaşı: En düşük eksi 4, en yüksek 10 derece
Sarıoğlan: En düşük eksi 2, en yüksek 12 derece
Sarız: En düşük eksi 6, en yüksek 10 derece
Talas: En düşük eksi 4, en yüksek 14 derece
Tomarza: En düşük eksi 6, en yüksek 11 derece
Yahyalı: En düşük eksi 4, en yüksek 13 derece
Yeşilhisar: En düşük eksi 2, en yüksek 13 derece
Erciyes Kayak Merkezi: en düşük -7, en yüksek 5 derece.

1ha

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