Kayseri’de henüz kar yağışı beklenmiyor

Hava sıcaklıkları ise en düşük -3, en yüksek 14 derece olması bekleniyor. Şehir merkezinde 6 Ocak Cumartesi az bulutlu, 7 Ocak Pazar günü ise çok bulutlu iken ilçelerde ise parçalı bulutlu hava hakim olması bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 6-7 Ocak 2024 tarihlerini kapsayan hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre Kayseri kent merkezinde henüz kar yağışı beklenmiyor. Hafta sonu kent merkezinde az bulutlu, çok bulutlu hava hakim olacakken ilçelerde ise parçalı bulutlu hava hakim olacak. Ortalama sıcaklık ise 14 derece civarında seyredecek.

İLÇELERDE HAFTA SONU BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ:

Akkışla: En düşük eksi 4, en yüksek 11 derece

Bünyan: En düşük eksi 3, en yüksek 12 derece

Develi: En düşük 1, en yüksek 11 derece

Felahiye: En düşük 0, en yüksek 12 derece

Hacılar: En düşük eksi 1, en yüksek 12 derece

İncesu: En düşük eksi 1, en yüksek 12 derece

Özvatan: En düşük 0, en yüksek 12 derece

Pınarbaşı: En düşük eksi 4, en yüksek 10 derece

Sarıoğlan: En düşük eksi 2, en yüksek 12 derece

Sarız: En düşük eksi 6, en yüksek 10 derece

Talas: En düşük eksi 4, en yüksek 14 derece

Tomarza: En düşük eksi 6, en yüksek 11 derece

Yahyalı: En düşük eksi 4, en yüksek 13 derece

Yeşilhisar: En düşük eksi 2, en yüksek 13 derece

Erciyes Kayak Merkezi: en düşük -7, en yüksek 5 derece.