Kayseri'de Kadir Gecesinde İmrenilecek Veda: Tesbih Namazı Sırasında Sonsuzluğa Yürüdü

Ramazan ayının 27. gününde, bugün Kayseri’nin Alparslan Camii’nde gerçekleşen mübarek Kadir Gecesinin gündüz ihyası sırasında üzücü bir olay yaşandı.

Kur’an-ı Kerim hatmi ve mukabelesi sonrasında cemaat, imama uyup tesbih namazı kılarken, hanım cemaat arasında bulunan bir kadın fenalaşarak yere yığıldı.

Cemaatin hızlı müdahalesiyle 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Ancak, sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Tesbih namazı esnasında ruhunu teslim eden bu hanımefendi, bu mübarek gecede vefat etmesiyle cemaat arasında hayırla anıldı.

Olay, cami cemaatinde derin bir üzüntü ve aynı zamanda bir tevekkül duygusu bıraktı. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyoruz.