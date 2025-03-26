Milletvekili Genç: 'En doğru hesabı sandık verir, hodri meydan'

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP Cumhurbaşkanlığı ön seçimi hakkında eleştiriler bulunan Kayserili siyasetçilere tepki gösterdi. Milletvekili Genç sosyal medyadan yaptığı paylaşımda: “Biz partimize, belediyelerimize yapılan saldırıları göğüslerken, rahmetli İl Başkanımızın acısını yaşarken bakıyorum Kayserili siyasetçiler, “iftar yemeklerinde” partimize, Sayın Genel Başkanımıza laf ediyor, aklınca ön seçim rakamlarımızı eleştiriyor! Aslında onlar da biliyorlar gerçekleri, halkın bize olan teveccühünü. Biraz da telaşları bundan. Artık Kayseri eski Kayseri değil! Birilerinin kalesi hiç değil! 17’ye 0 alacaklarını söyledikleri belediyelerin 12 tanesini, devletin tüm imkanlarını kullanarak zar zor alabildiler. Cumhur İttifakı olarak en büyük oy kaybını Kayseri’de yaşadılar, hala da kaybetmeye devam ediyorlar. Milletin sofrasını görmezden gelmeye, haksız, hukuksuz soygun düzenini devam ettirdikçe, oy kaybetmeye engel olamayacaklar. Kendilerine çok güveniyorlarsa getirsinler sandığı, o zaman vatandaşın matematiğini görürler. En doğru hesabı sandık verir, hodri meydan” ifadelerini kullandı.