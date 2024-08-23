Kayseri'de kapanan şirket sayısı bu ay yüzde 62,9 oranında arttı

TOBB tarafından kurulan-kapanan şirket istatistikleri açıklandı. Buna göre Kayseri’de Temmuz ayında geçen yılın Temmuz ayına göre kapanan şirket sayısında yüzde 62,9 artış yaşandı. 43’ü tasfiye aşamasında 6 kooperatif, 44 şirket ve 24 şahıs firması olmak üzere toplam 74 işletme kapısına kilit vurdu. Aynı dönemde açılan şirket sayısında ise yüzde 0,8’lik artış görüldü. 6’sı kooperatif, 24’ü şahıs ve 122’ü şirket olmak üzere toplam 150 işletme iş hayatına katıldı.

Kayseri’de yılın ilk 7 ayında 828 şirket, 142 şahıs firması, 21 kooperatif kurulurken, aynı dönemde 207 şirket, 17 kooperatif, 148 şahıs firması kapandı.