Kayseri'de kimliksiz 28 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce düzensiz göç ile mücadeleye yönelik yapılan huzur uygulamasında bin 642 şahıs sorgulanırken 28 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Kayseri'de kimliksiz 28 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce düzensiz göç ile mücadeleye yönelik yapılan huzur uygulamasında bin 642 şahıs sorgulanırken 28 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 51 ekiple 247 polisin katıldığı ve 32 noktada düzenlenen huzur uygulamasında 864’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam bin 642 kişi sorgulandı. Uygulama çerçevesinde 51 metruk bina, 78 umuma açık yer, 39 işyeri, 6 terminal ve 279 araç kontrol edildi. Kontrollerde aranması olan 11 kişi yakalandı.

Ayrıca uygulamada 28 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs tespit edilirken şahısların sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Kayseri'de kimliksiz 28 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek
Kayseri'de kimliksiz 28 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek
Kayseri'de kimliksiz 28 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kayseri'de kar yağışı etkisini gösterdi: yollar trafiğe açık
Kayseri’de kar yağışı etkisini gösterdi: yollar trafiğe açık
Jandarma ve polis ekipleri 2 ton 100 kilogram sahte çamaşır deterjanı ele geçirdi
Jandarma ve polis ekipleri 2 ton 100 kilogram sahte çamaşır deterjanı ele geçirdi
Melikgazi'de 535 bin metrekare meyve bahçesi olacak
Melikgazi'de 535 bin metrekare meyve bahçesi olacak
Melikgazi'de 535 bin metrekarelik meyve bahçesi olacak
Melikgazi'de 535 bin metrekarelik meyve bahçesi olacak
Talas'ta 'anahtar teslim' mutluluğu
Talas'ta 'anahtar teslim' mutluluğu
Başkan Büyükkılıç: 'En ücra köşesine kadar ilmek ilmek şehrimizi dokuyoruz'
Başkan Büyükkılıç: 'En ücra köşesine kadar ilmek ilmek şehrimizi dokuyoruz'