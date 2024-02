Kayseri'de kültür sanat etkinlikleri düzenlenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir ve şehir kültürü üzerine birçok çalışma yaparak, etkinlik yapmayı sürdürüyor. Bu çerçevede büyükşehir belediyesi kadim kent Kayseri’de Şubat ve Mart aylarında düzenlenecek olan kültür sanat alanındaki etkinliklerle Kayserililer tarafından ilgi odağı olacak birçok konser, konferans, kültürel ve sanatsal etkinlik ve kurslar ile sergiler düzenleyecek.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültürel mirasların eşsiz örneklerine ev sahipliği yapan kadim kent Kayseri’de kültür sanat alanındaki hizmetlerle ön plana çıkmaya ve etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede, kültür sanat alanında şubat ve mart aylarında birbirinden farklı programlarla Kayseri’de kültür sanat rüzgârı esecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Kültür Sanat Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi 9-18 Şubat tarihleri arasında Kayseri Ticaret Odası’nda İsrail’in İşgal Politikası ve Filistin Konferans ve Sergisi düzenlenecek. Çocuklar için TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa karakterlerinin yeni gösterisi 10 Şubat Cumartesi günü Kadir Has Kültür Sanat Merkezi’nde saat 12.00 ve 15.00’te iki seans, 11 Şubat Pazar günü Kadir Has Kültür Sanat Merkezi’nde Kapadokya Macerası saat 12.00 ve 15.00’te iki seans, Niloya Müzik Kutusu Müzikali Kadir Has Kültür Sanat Merkezi’nde 17 Şubat Cumartesi günü iki seans, Bakkal Amca Müzikali 18 Şubat Pazar günü birinci seans saat 12.00, ikinci seans saat 15.00’te olmak üzere Kadir Has Kültür Sanat Merkezi’nde, AK Masal Kara Masal Çocuk Tiyatrosu 24 Şubat Cumartesi saat 14.00’te İl Kültür Müdürlüğü Salonu’nda çocuklarla buluşacak. Yine 10 Şubat Cumartesi günü, İl Kültür Müdürlüğü Salonu’nda saat 19.30’da Türk Sanat Müziği Kent Korusu Konseri düzenlenecek. Ayrıca Kayserililerin de yoğun ilgi gösterdiği Şehir Akademi, atölye ve seminerleri bahar dönemi başlıyor. Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sporda lokomotif kuruluşu Spor A.Ş. ise bir AVM’de 17-18 Şubat tarihlerinde birçok faaliyetiyle Kayserililer ile buluşacak. Diğer yandan Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi’nde iki ay boyunca masal, oyun, müzik, resim atölyelerinde birçok etkinlik düzenlenecek. İl Kültür Müdürlüğü Salonu’nda 18 Şubat Pazar günü, saat 19.30’da Türk Halk Müziği Âşık Veysel Türküleri konseri de düzenlenecek. 25 Şubat Pazar günü ise saat 19.30’da İl Kültür Müdürlüğü Salonu’nda Türk Sanat Müziği Konseri Hüzzam Faslı Kayserililer ile buluşacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde 2 Mart Cumartesi günü saat 19.30’da Deli Bayram adlı tiyatro oyunu İl Kültür Müdürlüğü Salonu’nda sergilenecek. Öte yandan 3 Mart Pazar günü saat 19.30’da Kadir Has Kültür Sanat Merkezi’nde ünlü yazar Nurullah Genç ve İbrahim Sadri’nin şiir dinletisi gerçekleştirilecek. 9 Mart Cumartesi günü Kültür Müdürlüğü Salonu’nda saat 19.30’da Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu Konseri düzenlenecek. Diğer yandan 8, 9 ve 10 Mart tarihlerinde Türkiye’de ilk kez Erciyes’te Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası gerçekleştirilecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü konusunda ‘İstikbal İstiklale Ses Veriyor’ sloganıyla 2’nci kez düzenleniyor.

Vatandaşlar, etkinliklerle ilgili detaylı bilgilere https://kayseri.bel.tr/uploads/pdf/etkinlik/subat_mart_2024_brosur.pdf adresindeki Kültür Sanat Bülteni’nden ulaşabilecek.