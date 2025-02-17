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Melikgazi'de yenilenen Nikah Salonu çiftleri mutluluğa taşıyor

Melikgazi'de evlenmek isteyen çiftler, yenilenen nikah salonunda mutluluğa ilk adımlarını atıyor. Belediye Evlendirme Memurluğu çalışanları ile gerçekleştirilen toplantıda, evliliğin önemine vurgu yapıldı. Yenilenen nikah salonu, başvuruda bulunan çiftlere modern ve güzel bir ortam sunuyor.

Melikgazi'de yenilenen Nikah Salonu çiftleri mutluluğa taşıyor

Melikgazi Belediyesi, evlenmek isteyen çiftler için çeşitli kolaylıklar sağlıyor. Nikah salonlarına gelemeyen vatandaşlar için düğün salonlarında, evlerde, hastanelerde ve cezaevlerinde nikah kıyılıyor. 2024 yılı içerisinde toplam 3 bin 800 çiftin nikahı kıyıldı ve birçok çiftin mutluluğuna tanıklık edildi.

Nikah akitlerinin yapılmasını isteyen çiftler, kimlik ve 5'er adet fotoğraf ile Evlendirme Memurluğu'na başvurarak gerekli evrakları tamamlıyor ve uygun bir tarih için nikah randevusu alıyor. Melikgazi Belediyesi, vatandaşlarının hayatlarını kolaylaştırmayı görev edinmiş durumda. 2024 yılında kıyılan nikahlarla toplumun temelini oluşturan ailelerin güçlendirilmesi ve huzurlu bir toplum inşa edilmesi hedefleniyor. Evliliğe ilk adım atmak isteyen çiftlere hayırlı ve mutlu evlilikler dileniyor.

Haber Merkezi

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