Kayseri'de Narkotik ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince okul çevrelerinde şüpheli şahıslara yönelik denetim yapıldı.

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  • 26.12.2023 15:43
  • Güncelleme: 26.12.2023 16:02
Kayseri'de Narkotik ekipleri denetimlerini sürdürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince okul çevrelerinde şüpheli şahıslara yönelik denetim yapıldı.

Kayseri Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şehirdeki uyuşturucu ile mücadelesi aralıksız devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde ekiplerce okul çevrelerinde şüpheli şahıslara yönelik şok uygulama yapıldı. 4 okul çevresinde yapılan uygulamada 33 şahıs ve 4 araç kontrol edildi.

Kontrollerde herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı öğrenildi.

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İHA

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