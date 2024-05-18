Kayseri'de okul ve çevreleri denetlendi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri okul ve çevrelerinde denetlemelerini aralıksız sürdürüyor.

Kayseri'de okul ve çevreleri denetlendi
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri; okul ve çevrelerinde denetlemelerini aralıksız sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince okul ve çevrelerinde çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde; bin 214 şahıs ve 24 araç sorgulandı, 117 park ve 137 işyeri denetlendi. Ekiplerce 3 şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilerek adli işlem başlatıldı, 2 şahsa ’6136 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçundan işlem yapıldı, şahısların üzerinde 1 adet muşta ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Ayrıca 1 kişiye ’Ehliyetsiz araç kullanmaktan’ cezai işlem uygulanırken 2 kişiye de ’okulla alakası olmayan şahıs’ suçundan gerekli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; okul çevrelerindeki kontrollerin aralıksız ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

İHA
Kayseri Gündem

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