Kayseri'de Pancar Çiftçileri Mağduriyetlerini Dile Getiriyor: 'Erken Seçim İstiyoruz!'

Çiftçiler, pancarların alınmamasının nedenini adam kayırmacılık ve usulsüzlük olarak ifade ediyor. İddialara göre, önce yandaşlara, sonra kaçak üretilmiş pancarlara ve bir metrekare pancar ekmediği halde yüksek kotası olanlara öncelik veriliyor. Bu durum, kota sahiplerinin düşük fiyatla alıp yüksek rant elde etmesine yol açıyor. Çiftçiler, bu beceriksizlikler ve usulsüzlükler nedeniyle mağdur olduklarını belirtiyor.

Ömer Demir, Kayseri Şeker Yönetimi'nin bu konuda sessiz kaldığını ve çiftçilerin mağduriyetini gidermek zorunda olduğunu vurguladı. Demir, "Sayın Hüseyin Akay, seçilmiş başkan olarak çiftçiye hesap vermek mecburiyetiniz var. Çiftçinin mağduriyetini ortadan kaldırmak zorundasınız. Pancarların arazide kalmasına göz yummayın ve bu iddialara cevap verin. Çiftçiyi ve kamuoyunu bilgilendirin" dedi.

Ayrıca, Demir, yönetilemeyen ekonomik kötü gidişata bir yenisinin eklendiğini ve çiftçinin zahmetle ürettiği pancarı tarladan taşıyacak organizasyonu yapamayan yönetimin, 2025 yılı Temmuz ayında yapılacak seçimleri bekleyecek hali kalmadığını belirtti. "Erken seçim istiyoruz" diyerek taleplerini dile getirdi.