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Kayseri'de parklarda ısınmak için ateş yakan şahıslar yakalandı

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nin başarılı çalışmaları sonucunda, şehrin farklı parklarında ısınmak amacıyla ateş yakan kişiler yakalandı.

Kayseri'de parklarda ısınmak için ateş yakan şahıslar yakalandı

Yunus Emre Mahallesi Şehit Turgay Basım Parkı, Yeşil Mahalle Güvercin Parkı ve Anafartalar Mahallesi'nde bulunan parkta ateş yakan şahıslar hakkında gelen ihbarlar üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği personelince yapılan çalışmalar neticesinde; SSÇ. (A.Ü.-Melikgazi-2009), SSÇ. (Ö.A.K.-Kocasinan-2009), (M.E.-Sarıkaya-1998), (M.S.-Kocasinan-1991), (A.I.-Kocasinan-1999) isimli şahıslar yakalanarak haklarında gerekli işlemler yapılmıştır.

 

Haber Merkezi

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