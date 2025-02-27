Kayseri'de pazar tezgahlarının en ucuz ürünü limon oldu

Kayseri’de vatandaşlar alışveriş için semt pazarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanırken pazar tezgahlarında; domatesin kilosu 40 lira ile 75 lira arası, limonun kilosu 15 lira ile 20 lira arası, portakalın kilosu 20 lira ile 35 lira arası, patatesin kilosu 15 lira ile 25 lira arası, elmanın kilosu 25 lira ile 40 lira arası, soğanın kilosu 25 lira ile 50 lira arası, mantarın kilosu 100 lira ile 150 lira arası, armutun kilosu 20 lira ile 25 lira arası, mandalinanın kilosu 25 lira ile 35 lira arası, muzun kilosu 45 lira ile 75 lira arası, salatalığın kilosu 40 lira ile 50 lira arası fiyatlarla alıcı buluyor. Öte yandan kivi 100 liradan, çilek 150 liradan, karnabahar 70 liradan, brokoli 60 liradan, ıspanak 20 liradan, yeşil soğan 20 liradan, sarımsak 250 liradan, turp 30 liradan, nar 20 liradan satılıyor.