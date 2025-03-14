Kayseri'de sarrafı darp edip soyguna kalkışan bankacı kadın tutuklandı
Kayseri Kazancılar Çarşısı'nda bulunan bir sarrafta meydana gelen 'Gasp (Yağma)' ve 'Kasten Yaralama' olayına ilişkin olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde banka çalışanı N.Ç. (35) tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Kazancılar Çarşısı'ndaki bir sarrafta gerçekleşen 'Gasp (Yağma)' ve 'Kasten Yaralama' olayını gerçekleştirdiği tespit edilen banka çalışanı N.Ç. (35) tutuklanarak cezaevine teslim edildi.